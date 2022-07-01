مجلس القبائل والعائلات المصرية يصدر كتاب بعنوان«كنا فين وبقينا فين» بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708243/مجلس-القبائل-والعائلات-المصرية يصدر-كتاب-بعنوانكنا-فين-وبقينا-فين-بمناسبة-حلول ذكرى-ثورة 30-يونيو-2013-المجيدة

دوت الخليج

دشن مجلس القبائل والعائلات المصريه حفل توقيع كتاب احياء لذكرى 30 يونيو لسرد انجازات الرئيس في ٨ اعوام بعد ثوره 30 يونيو التي تعبر عن اختيار الشعب واستعاده الدوله .

ويعتبر الكتاب الذي اعده المهندس محمد سلامه عياده عضو المكتب الفني المركزي، وعضو لجنه الشباب بمجلس القبائل والعائلات المصريه، وسرد بداخله كل انجازات الرئيس السيسي في ٩ اعوام من توليه الحكم فانا ثوره ال 30 من يونيو هي ثوره اراده شعب حيث قال المهندس محمد سلامه عياده ان مع الاحتفال بذكرى ثوره 30 من يونيو يعود الى اذهان المصريين الملحمه الخالده للحفاظ على هويه الوطن التي غيرت مجرى التاريخ المصريه الحديث وخلقت مسار جديد للعمل الوطني بعد الاطاحه بحكم الاخوان المستبد لتنطلق بعدها ثوره في البناء والتنميه على كافه المستويات يدعمها شعب واعي يدرك قيمه الاصطفاف الوطني لمجابهه التحديات.

وسرد كتاب «كنا فين وبقينا فين» بداخله جميع الانجازات التي قام بها فخامه الرئيس ولن ولم يغفل دور القبائل العربيه وخصوصا قبائل سيناء في محاربه الارهاب جنبا الى جنب جوار القوات المسلحه كما ذكر دوره اتحاد قبائل سيناء في محاربه الارهاب جنبا الى جنب مع القوات المسلحه كما انه ختم كتابه بتعريف اتحاد قبائل سيناء التي يعتبر جهه قبليه موحده تضم الغالبيه العظمى من قبائل سيناء لمواجهه التنظيمات المتطرفه ومحاوله التحرك الايجابي ضد المسلحين الذين يجدون على الارض السيناويه ويخرجون الاعراف القبليه وينشرون القتل والدم واينما صاروا وحلوا هؤلاء المتطرفون الذين ارتكبوا مذابح بشعه ضد اهالي سيناء وقتلوا عدد كبير من اجهزه الامن والقوات المسلحه تذكر دائما ارض الفيروز بالرجال الشدائد الذين لا يعرفون في الحق يوم لومة لائم وقدم ابناء سيناء شهداء من المدنيين في الحرب ضد الارهاب عدد 1380 شهيد وعدد ما يقارب من 700 مصاب من قبائل سيناء الابطال الشرفاء المدنيين الذين ما زالوا يقدمون الغالي والنفيس من اجل الوطن والدفاع عن مصرنا الحبيبه .

كما رصد عددا من الشهداء المدنيين من أبناء شمال سيناء ابرزهم الشهيد سالم لافي والشهيد سليمان ابو حراز والشهيد خلف المنيعي والشهيد اللواء محمد سلمي السواركه ابن وزارة الداخليه والشهيد البطل ابراهيم حماد البطين والشهيد مجدي لمعي والشهيد رزق ابو شعيره والشهيد وسيم العرجاني والشهيد النائب عبد الحميد سلمي والشهيد صبري ابو جرير . السواركه دليل احمد منسي .

كما لم يغفل الشهيد البطل احمد صابر منسي والشهيد الرائد مقاتل احمد عمر شبراوي والشهيد النقيب محمود فارس الشهيد البطل نقيب عمر القاضي والشهيد البطل كريم درويش والشهيد عبد الخالق الجعفري والشهيد احمد صبحي شهداء وشهداء قسم ثالث العريش الشهيد البطل محمد السحيلي واحمد جمال والرائد عمر شكري والرائد محمد السماك والرائد محمد الحبشي كتابه بالشهيد البطل محمد هارون والشهيد البطل خالد مغربي دبابه.

وحضر الحفل الكاتب الصحفي خالد ناجح رئيس تحرير دار الهلال، ورئيس مجلس ادارتها ، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، والسفير مصطفى الشربيني، رئيس مبادرة سفراء المناخ والمستشار عمر محي نقيب محامين القاهرة ،والعمدة فوزي السمالوسي، نائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية والقيادي البارز بالقبائل العربية ، والنائب ناصر الشريف نائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية ، والمهندس محمد سامي لهلوب، مساعد رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، و الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف البحيري ، والمقدس عاطف كمال ممثلا عن الإخوة الأقباط ، و ممثلين عن المجتمع المدني والعمل السياسي وبعض رموز الأحزاب السياسية وبعض من خريجي اكاديميه ناصر العسكريه، ونخبة من الصحفيين والإعلاميين ووفد من أعضاء مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأختتم المهندس محمد سلامة العقيلي كلامة في كتاب كنا فين وبقينا فين بأنه في صدد إصدار الجزء الثاني لكتابه بعنوان سيناء في عيون مصر .