وزير البيئة البرتغالى يرحب بالتعاون مع مصر فى التنوع البيولوجى

جدة - نرمين السيد - وذلك على هامش مشاركتها فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمحطات 2022 بلشبونة، والذى تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا".

وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الحكومة البرتغالية على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2022 بالتعاون مع كينيا، كأحد الخطوات الفارقة فى العمل البيئى، وخاصة بعد نتائج مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA، ومؤتمر استكهولم 50+ فى رفع الطموح حول سيناريوهات العمل فى مواجهة أزمة تغير المناخ والتنوع البيولوجى وتقليل التلوث.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء، الجهود الوطنية فى التصدى لآثار تغير المناخ، وتهديد الظروف المناخية الحادة للمجتمعات المحلية خاصة المتاخمة للسواحل، حيث يعتبر ارتفاع سطح البحر من أهم التحديات التى تواجه العديد من الدول ومنها مصر، مما استدعى البحث عن أفضل الطرق لتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة فى 6 محافظات وجذب الاستثمارات اللازمة للحفاظ على استدامة نوعية الحياة لتلك المجتمعات.

البحث عن أفضل الطرق للتصدى لآثار تغير المناخ

وتابعت: ألزمت مصر نفسها خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 بالبحث عن أفضل الطرق للتصدى لآثار تغير المناخ من خلال توحيد الجهود متعددة الأطراف، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التى تقوم على منظور شامل لقضية تغير المناخ سواء الأمور الفنية للتخفيف والتكيف أو تمويل وحوكمة المناخ ودور العلم والتكنولوجيا، كما قامت بتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية 2030 المقرر إعلانها قريبا.

وأضافت الوزيرة أن مصر أعدت حزمة من المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ كمفتاح للطريق نحو COP27، يقوم جزء منها على رفع الطموح فى مجال الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات من الرياح والطاقة الشمسية، وربطها بالمياه والغذاء، حيث أن مصر تحرص على وضع رابطة الطاقة والمياه والغذاء فى قلب مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة فى الزراعة واستنباط المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الحادة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تحفيز إشراك القطاع الخاص من خلال إصدار الحزمة الأولى من الحوافز الاقتصادية الخضراء فى 4 مجالات ذات أولوية هى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربى، وإدارة المخلفات، و بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية، إلى المجالات الواعدة للتعاون الثنائى مع دولة البرتغال، ومنها إدارة المخلفات خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات فى مصر ولائحته التنفيذية، والذى يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، وإتاحة الفرصة للاستثمار فى المخلفات بأنواعها كالمخلفات الصلبة والطبية والإلكترونية وتحويل المخلفات لطاقة، وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب التعاون فى مجال تحلية المياه، خاصة أن مصر تبحث حاليا بالتعاون مع القطاع الخاص أفضل وأنسب التكنولوجيات لتحلية المياه فى 21 منطقة باستخدام الطاقة المتجددة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية.

التنوع البيولوجى

كما ناقشت الوزيرة مع نظيرها التعاون الثنائى فى مجال التنوع البيولوجى والوصول لأفضل سبل صون الموارد الطبيعية، خاصة من خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث تعمل مصر حاليا على تطوير إدارة المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية بها كشريك فى صون الموارد الطبيعية وتراثهم الثقافى، مع إتاحة فرص عمل لهم، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى أنشطة داخل المحميات، كما قامت مصر بإطلاق حملة قومية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT.

وعلى المستوى الدولى أشارت الوزيرة إلى تطلعها للتعاون مع البرتغال فى تنفيذ يوم الطبيعة والتنوع البيولوجى أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ القادم COP27، كنموذج لإظهار أهمية العمل الجمعى لمواجهة آثار تغير المناخ على المحيطات، والعمل المشترك على الدعوة التى أطلقتها الوزيرة خلال فعاليات مؤتمر المحيطات للعمل على استقطاب أفكار للاستثمار فى المحيطات قائمة على البعد المناخى وقابلة للتنفيذ، خاصة فى ظل محدودية الآليات التمويلية المتاحة حول العالم فى مجال المحيطات والمياه والتنوع البيولوجى وضرورة ربطها بتغير المناخ، و أيضا التعاون فى المبادرة العالمية التى تطلقها مصر حول استعادة النظام البيئى، من خلال جذب الاستثمارات اللازمة وإشراك القطاع الخاص ودمج المجتمع المحلى لضمان استدامة نوعية الحياة، والتعاون المصرى البرتغالى فى استثمار نتائج مؤتمر المحيطات 2022 ومنتدى الاستثمار الذى تنفذه البرتغال.

ومن جانبه، أبدى وزير البيئة البرتغالى، تطلعه للتعاون مع مصر على جميع المستويات، خاصة مع تقارب الرؤى والتوجهات للبلدين فى مجال البيئة والمناخ، ففى مجال المخلفات رحب ببدء التعاون مع الجانب المصرى خاصة مع قيام البرتغال بتطوير استراتيجيتها لإدارة المخلفات لتستهدف تقليص حجم المرفوضات التى يتم التخلص النهائى منها قدر الإمكان لتقليل عدد مدافن المخلفات، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أكبر على تدوير المخلفات كالاستفادة من المخلفات العضوية فى توليد الطاقة وخاصة البيوجاز، واحتجاز الكربون مو مخلفات الطاقة، والقيام باختبار أفضل وأنسب التكنولوجيات لذلك.

وفى مجال المياه أشار الوزير البرتغالى إلى وجود العديد من الشركات الوطنية والعالمية التى تعمل لديهم فى مجال كفاءة استخدام المياه وتدوير ومعالجة المياه وإعادة استخدامها بأكثر من شكل، لتقليل الاعتماد على موارد المياه الطبيعية قدر الإمكان، وأيضا استخدام تكنولوجيا البيوجاز فى ادارة المياه للاستفادة من تدوير المخلفات فى هذا المجال، مضيفا أن البرتغال تتبنى نفس المنظور فى مجال الطاقة والطاقة الخضراء.

كما رحب الوزير البرتغالى بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال صون التنوع البيولوجى الذى يعد قضية هامة لكثير من الدول وخاصة الإفريقية، والعمل على ربط سوق الكربون الطوعى بصون الموارد الطبيعية، وجذب الاستثمارات فى هذا المجال، مؤيدا وجهة النظر المصرية بشأن الترابط بين موضوعات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجى والتأثير المتبادل لهم، مما يتطلب آلية عمل شاملة، حيث أوضح أن البرتغال أعلنت هذا العام للحفاظ على الطبيعة، وتهتم بتقييم رأس المال الطبيعى وتمويل سبل الحفاظ عليه، وخلق قيمة مضافة وفرص حقيقية فى المحميات الطبيعية، وجذب مزيد من الاستثمارات التى تدعم إدارتها وتقوية اقتصاد مجتمعاتها المحلية وقدرتهم على التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية.