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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708235/النائبة-أمل-سلامة-ثورة-30-يونيو-أعادت-الهوية-الوطنية-للدولة-المصرية

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التي أبهرت العالم، وأنقذت مصر والعالم من خطر الجماعة الإرهابية، واستعادت الهوية الوطنية للدولة المصرية.

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زحف الملايين إلى الشوارع والميادين بإراداتهم الوطنية في 30 يونيو

وأكدت أنه في يوم 30 يونيو، زحف الملايين إلى الشوارع والميادين بإراداتهم الوطنية الخالصة؛ ليعلنوا للعالم رفضهم التام لحكم الفاشية الدينية.

دور المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو

وأشارت إلى أن ثورة 30 يونيو التي كان للمرأة المصرية دورًا عظيمًا فيها، بمثابة نقطة الانطلاق نحو الجهورية الجديدة وبناء دولة عصرية حديثة، تليق بآمال وطموحات الشعب المصرى، حيث شهدت السنوات الماضية انجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات.

المرأة حصلت على المكانة التي تستحقها في عهد الرئيس السيسي

وأضافت أن المرأة حصلت على المكانة التى تستحقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تولت أعلى المناصب التنفيذية، وجلست على منصة القضاء، فضلا عن صدور عدد من القوانين التى تدعم حق المرأة، وننتظر إقرار قانون متوازن للأحوال الشخصية يحقق استقرار الأسرة والمجتمع.