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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708234/رئيس-الحرية-المصري-30-يونيو-ستظل-رمزا-لتلاحم-الشعب-مع-القوات-المسلحة

تقدم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة وقوات الشرطة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي أنقذت مصر من السقوط للهاوية، فى عهد حكم الجماعة الإرهابية.

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تلاحم الشعب المصري والقوات المسحلة أنقذ مصر

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود أن تلاحم الشعب المصرى وانحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية أنقذت البلاد من الإنزلاق فى الفوضى، مؤكدا أن الرئيس السيسى أنقذ مصر من جماعة إرهابية كانت أداة لتنفيذ مؤامرات خارجية تستهدف أمن واستقرار الوطن.

مصر ستظل متماسكة بشعبها وقواتها المسلحة

وأضاف أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزا للتلاحم والتوحد بين الشعب والجيش من أجل استعادة مصر لمكانتها إقليميا ودوليا، مؤكدا أن مصر ستظل متماسكة بشعبها وقواتها المسلحة.

مصر تشهد نهضة تنموية فى جميع المجالات

وأوضح أن مصر تشهد نهضة تنموية في جميع المجالات، أرست مبادئها ثورة 30 يونيو، كما نجحت الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من أجل توفير "حياة كريمة" لجميع المواطنين.

ودعا رئيس حزب الحرية المصري، جموع الشعب المصري والقوى السياسية، إلى الوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات وعبور الأزمات الإقليمية والدولية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى تنعكس تداعياتها على جميع دول العالم.