انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب عبدالله لاشين: ثورة 30 يونيو كشفت عظمة المصريين.. وثقتنا مطلقة في قواتنا المسلحة والشرطة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708232/النائب-عبدالله-لاشين-ثورة-30-يونيو-كشفت-عظمة-المصريين-وثقتنا-مطلقة-في-قواتنا-المسلحة-والشرطة

قال اللواء عبدالله لاشين، إن ثورة 30 يونيو أكدت للعالم كله عظمة الشعب المصري، واستطاعنا من خلالها استعادت مفهوم الدولة الوطنية، وحققت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات قومية كبرى في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الماضية؛ لبناء مصر الحديثة والدخول للجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

«حياة كريمة» ستغير وجه الحياة داخل القرى والريف المصري

وقال «لاشين» في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه بفضل القيادة الحكيمة شهدت مصر مبادرات رئاسية متعددة أطلقها الرئيس السيسي، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية التاريخية «حياة كريمة»، التي ستغير وجه الحياة داخل القرى والريف المصري، ويستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن

مصر حققت نجاحات كبيرة ومبهرة في مواجهة أكبر أزمتين واجههما العالم

وأشار إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى مواجهة أكبر ازمتين واجههما العالم كله، وهما التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا، والتداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

هناك سراً فى العلاقة الأبدية بين الشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة الباسلة

واكد إن هناك سراً فى العلاقة الأبدية بين الشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة الباسلة، وهذه العلاقة المتينة كانت سبباً فى الحفاظ على الدولة المصرية على مر التاريخ معرباً عن ثقته التامة والمطلقة فى قدرة الجيش والشرطة والشعب المصرى على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر