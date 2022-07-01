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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708231/الأهلي-يقدم-مدربه-الجديد-في-مؤتمر-صحفي-اليوم

يعقد النادي الأهلي ، مؤتمراً صحفيا ظهر اليوم الجمعة الموافق 1 من يوليو الجاري، لتقديم المدير الفني الجديد للفريق ريكاردو سواريس.

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وكان قد أعلن النادي الأهلي، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني السابق لفريق جيل فيسنتي، لتولي قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة وذلك خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سواريس، في مقر النادي بالجزيرة، وذلك في تمام الثانية ظهر اليوم.

وبعد إعلان النادي الأهلي، التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

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_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.

أنهى جيل فيسينتي الدوري البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريس في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.