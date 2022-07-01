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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708230/مصرع-17-شخص-جراء-غارة-روسية-استهدفت-مبني-سكني-بأوديسا

أعلن مسؤول محلى يوم الجمعة عن مصرع 17 شخصا واصابة 30 آخرون من بينهم أطفال فى غارة جوية روسية استهدفت مبني سكني بمنطقة أوديسا الواقعة فى جنوب أوكرانيا

دوت الخليج

وصرح المتحدث باسم الإدارة العسكرية فى منطقة أوديسا، سيرغى براتشوك، بأن تم إطلاق الصاروخ من طائرة إستراتيجية من سماء البحر الأسود" مضيفا إن :" الصاروخ أصاب مبني سكنى مكون من تسعة طوابق الواقع فى منطقة “بيلغورود – دنييستر” والتي تبعد حوالى 80 كيلومتر من مدينة أوديسا.

انسحاب روسيا من جزيرة الثعبان

وفى سياق متصل ذكرت الاستخبارات البريطانية بإن قتال عنيف يدور بين الجانب الروسي والأوكراني من أجل السيطرة على مصفاة ليسيتشانسك النفطية الواقعة فى اقليم دونباس، مضيفا أن استخدام القوات الأوكرانية الصواريخ المضادة للسفن أدي الى انسحاب روسيا من جزيرة الثعبان.

ومن ناحية أخري صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع فى منطقة دونباس فى غاية الصعوبة مؤكدا أن أنسحاب القوات الروسية من جزيرة الثعبان الأوكرانية الواقعة فى البحر الأسود لا يضمن أمن أوكرانيا

ويذكر أن القوات الأوكرانية كانت أعلنت أمس أن المعدات الخاصة بالقوات الروسية فى جزيرة الثعبان تم تدميرها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت أمس عن انسحاب القوات الروسية من جزيرة الثعبان وذلك كبادرة حسن نية من أجل تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج وأضافت بأن على الجانب الأوكراني أن يقوم بتطهير سواحل البحر الأسود من الألغام، وكانت روسيا استولت على جزيرة الثعبان منذ أن أعلنت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وتمثل هذه الجزيرة أهمية استراتيجية حيث انها توفر منصة اطلاق باتجاه كل من حولها، ووصف الخبراء هذه الجزيرة بأنها مفتاح التحكم فى البحر الأسود حيث السيطرة عليها يتيح التحكم فى الساحل الأوكراني وحركته بالكامل.