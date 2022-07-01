انت الان تتابع تفاصيل خبر بحضور الفنانة أشرقت.. علميين الدقهليه تحتفل بذكرى ثوره يونيو بمشاركة النائبة آية فوزى فتى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708229/بحضور -الفنانة-أشرقت-علميين-الدقهليه-تحتفل-بذكرى-ثوره-يونيو-بمشاركة-النائبة-آية-فوزى-فتى

شهد مقر نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية بقيادة د. أحمد عبية، إحتفال خاص بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو،بمشاركة النائبة آية فوزى فتى، عضو مجلس النواب، فيما أحييت الإحتفالية الفنانةأشرقت نجمة ذا فويس، حيث وجه الحضور والمشاركين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على دوره الفعال فى نهضة مصر والبناء والتنمية بكل القطاعات، مؤكدين دعمهم الكامل له لاستكمال جهود التنمية.

دوت الخليج

ورحب د.أحمد عبية نقيب العلميين بالدقهليه، بالحضور والمشاركين، مؤكدا على أن النقابة دائما ما تكون حريصه على القيام بدورها المجتمعى والخدمى، وخاصة فيما يخص أعضائها وما يماس ما أولويات الدولة المصرية ومناسبتها المهمة، وثورة 30 يونيو من الثورات الشعبية والتى لها طابع خاص لدى جموع المصريين لأنهم من خلالها أنقذوا مصر من براثن الإرهاب والاستبداد وأعادوها مرة أخرى لهويتها المصرية.

بحضور الفنانة أشرقت.. علميين الدقهليه تحتفل بذكرى ثوره يونيو بمشاركة النائبة آية فوزى فتى

من جانبه قال د. إسلام سراج عضو مجلس النقابه، أن المناسبه فرصه لتجمع الأعضاء في بيتهم بنقابة العلميين بالدقهلية، فيما أشار د. أحمد جبريل عضو النقابه العامه ان فرع الدقهليه مميز جدا في العمل الاجتماعي والخدمي لاعضاؤه واختتم د فادي وجيه حديثه بتحيه الرئيس باني مصر الحديثه ومواصل جهود التنمية فى مصر.

وعلي هامش الاحتفال تم تكريم العميد اركان حرب حاتم جلاله عضو النقابه وتكريم النائبه م ايه فوزي فتي لدورها في دعم مطالب العلميين واشادت النائبه بجهود د احمد عبيه في نقابه العلميين واكدت دعمها لمطالب العلميين المشروعه.

بحضور الفنانة أشرقت.. علميين الدقهليه تحتفل بذكرى ثوره يونيو بمشاركة النائبة آية فوزى فتى