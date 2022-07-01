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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708228/موعد-مباراة-الأهلي-أمام-بتروجيت-في-كأس-مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لمواجهة فريق بتروجيت في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر في نسخته الماضية.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد السبت الموافق 2 من يوليو الجاري.

وكان قد وصل الأهلي لهذا الدور بعدما نجح في الفوز على فريق بيراميدز ، في مباراة ربع النهائي بنتيجة هدفين لهدف.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة ، مع نادي الزمالك الذي صعد بدوره لهذا الدور بعدما حقق الفوز على فريق أسوان في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل سامي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي ، مباراة الغد بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفسة.

في الهجوم: صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

ويسعى المارد الأحمر لتغليف جروحه الملتأمة بعد الخسارة أمام سموحة في الجولة الماضية من الدوري الممتاز ، بالفوز في مباراة الغد أمام بتروجيت والتأهل لنهائي البطولة، لضرب موعداً أمام الزمالك.

ترتيب الأهلي في الدوري

جديراً بالذكر أن النادي الأهلي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 مواجهات، وخسر مباراتين أمام كل من سموحة، والمصري البورسعيدي، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة أمام كل من المقاولون العرب ، الجونة، والإسماعيلي.