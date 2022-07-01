كاريكاتير دوت الخليج يرصد دور ثورة 30 يونيو فى الحفاظ على هوية المصريين

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708233/كاريكاتير-تحيا-مصر-يرصد-دور-ثورة-30-يونيو-فى-الحفاظ-على-هوية-المصريين

رصد كاريكاتير موقع دوت الخليج الهدف الرئيسى لثورة 30 يونيو وهو الحفاظ على الهوية المصرية وعدم التأثير عليها سلبا من تنظيم الإخوان الإرهابى الذى حاول بكل قوة أن يؤثر على هوية المصريين بشكل سلبى إلا أن إرادة الشعب المصرى كانت واعية مثلما تكون واعية دائما وخرج بالملايين فى الشارع المصرى بثورة 30يونيو وقرر إزاحة الإخوان عن الحكم.

دوت الخليج وعبر الفنان محمد عبد اللطيف، مسئول الكاريكاتير بموقع دوت الخليج بريشته عن هذا فى ضوء الاحتفاء بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو وذلك فى ثانى كاريكاتير له عن هذه الثورة المجيدة بعد أن عبر فى وقت سابق بكاريكتير أخر وهو أن ثورة 30 يونيو أنقذ مصر من السقوط للهاوية.

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