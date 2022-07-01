تغطية خاصة من مساء دى إم سى لذكرى 30 يونيو..وإنجازات حقوق الإنسان فى المقدمة"فيديو"

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708227/تغطية-خاصة-من-مساء-دى-إم-سى-لذكرى-30-يونيووإنجازات-حقوق-الإنسان-فى-المقدمةفيديو

شهدت حلقة الخميس من برنامج مساء dmc، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، تعاطى مختلف للذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو وخاصة على مستوى ملف حقوق الإنسان ومفهومه الشامل الذى تغير من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

دوت الخليج الحلقة تضمنت استعرض تقرير وثائقي كيفية تطبيق الدولة مفاهيم حقوق الإنسان بمعناها الشامل في أكثر من 15 قطاع، و ما حققته الدولة من مشاريع في مختلف القطاعات من منظور تطبيق حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، ومنها مشروعات الإسكان والحق في توفير سكن كريم وآدمي للمواطن، وتطوير العشوائيات، وإنشاء بنية تحتية قوية من خلال شبكة الطرق التي استحدثتها الدولة. تغطية خاصة من مساء دى إم سى لذكرى 30 يونيو..وإنجازات حقوق الإنسان فى المقدمة كما سلط البرنامج، الضوء على كيفية تحقيق الأمن وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، والحق في التعليم وتطويره، وتوفير فرص عمل مناسبة للقضاء على البطالة، إلى جانب توفير الخبز والسلع الأساسية وتوفير الكهرباء ومصادر الوقود من بنزين وغاز وغيرها، تلبية لاحتياجات المواطن البسيط، وذلك تطبيقا لبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأحد محاور حقوق الإنسان.

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