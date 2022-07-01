مليار و200 مليون جنيه تكلفة استثمارات مشروعات الشرب والصرف الصحى بالبحيرة

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وقال رئيس "مياه البحيرة"، أن المشروعات تخدم مركز كوم حمادة وقرية البريجات وتوابعها، تجمع الجزيرة، وشمال المقابر، وقرى دمشلى وعلقام، وأبو الخاوى، كما تخدم مركز بدر، وقرية أم صابر، وقرية صلاح الدين، وقرية عمر شاهين، وقرية عبد المجيد مرسى، وعزبة مبارك، وقرية الشهيد قنديل القبلية.
وتفقدا مشروعى محطة معالجة البريجات بطاقة 10 ألف متر مكعب يوم، ومحطة معالجة أم صابر بطاقة 10 ألف متر مكعب يومى وجار التجهيز للتشغيل التجربى.
وأثنى استشارى المشروع على ما حققته شركة مياه البحيرة من أهداف المشروع وتنفيذ جميع المؤشرات المستهدفة للبرنامج، وتنفيذ المشروعات حسب المخططات فى المدد الزمنية المحددة لها.
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