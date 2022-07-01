صحف القاهرة تبرز احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو وكلمة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - كما تابعت الصحف وقائع الزيارة المهمة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجزائر، حيث ترأس ونظيره الجزائرى أيمن بن عبد الرحمان، منتدى الأعمال المصرى الجزائري، كما التقى مدبولى مع الرئيس، عبد المجيد تبون، بقصر الرئاسة.

واهتمت الصحف - كذلك - بالتحضيرات التى تقوم بها مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، حيث عقدت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لقاء مع عدد من شباب المصريين الدارسين بالخارج، المتخصصين فى مجال الطاقة المتجددة والخضراء والهيدروجين الأخضر، عبر الفيديوكونفرانس، كما ركزت على لقاء وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطي، أمس، مع الأمير خايما دى بوربون، مبعوث مملكة هولندا للمناخ.

وفى التفاصيل، أفردت صحف القاهرة صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، حيث شدد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغى إلا المصلحة العامة ولا تضع نصب أعينها إلا تطلعات الشعب نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر، مشيرا إلى أنه كما عبرت مصر الصعاب على امتداد تاريخها العريق؛ فإن ثقته كاملة بأنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة بانعكاساتها المحلية، وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والمجتمع المستقر النابض بالحياة، وهى الآمال الكبرى التى يتطلع إليها المصريون وأتطلع إليها معهم، وسيكون التوفيق بإذن الله حليفنا.

وأوردت الصحف تأكيد الرئيس السيسى أن ثورة 30 يونيو المجيدة تمثل لحظة فارقة فى تاريخ الوطن الغالي.. لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذى يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم، واختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم، لحظة أعلن فيها المصريون للعالم أجمع أن هدوءهم لم يكن إلا قوة، وصبرهم لم يكن إلا صلابة، وتسامحهم لم يكن إلا حكمة متصالحة مع الزمن.

وأشارت الصحيفة إلى قول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "فى ثورة الثلاثين من يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا، يقول إنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبها العريق، وعلى مدى أيام هذه الثورة الخالدة كتب المصريون لأنفسهم على اتساع مدن مصر وقراها دستورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبى عنوانه أن مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى أبنائها المخلصين".

وفى السياق، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أكدت أن الشعب المصرى لا يزال يواصل مواجهته التحديات بمعدنه الأصيل الذى لا يصدأ، فى كل ميادين البناء والتنمية، لصنع الأمل والمستقبل الآمن له وللأجيال القادمة.

وأضافت الصحيفة أن السيدة انتصار قالت - فى تدوينة أمس الخميس، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) - "فى مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات، انحنى العالم احترامًا لإرادة الشعب المصري، الذى قال كلمته بصوت مسموع فى جميع أنحاء البلاد، ليضرب أعظم معانى المثابرة والثبات فى حماية الوطن والولاء والانتماء إليه بالقول والفعل".

فى حين ذكرت صحفية (الجمهورية) أن شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب، تقدم بالتهنئة إلى الرئيس السيسى والشعب المصري، بمناسبة ذكرى الثورة، داعيا - فى بيان أصـدره - إلى ضـرورة استمرار التكاتف والتلاحم الشعبى واصطفاف المصريين ًجميعا صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة، وقواتهًّ المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الساهرة على أمنه وأمانه، خاصة بعد ما تحقق من إنجازات كبرى ومشاريع وطنية هائلة.

كما نقلت الصحيفة عن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تأكيده - خلال عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى والذى عقد فى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية - أن ثـورة 30 يونيو أنقذت مصر من سنة مظلمة سبقتها من الفوضي، وأن مصر مباركة بزيارة العائلة المقدسة لها وكرازة مرقس الرسول بها.

كما أبرزت صحيفة (الشروق) تهنئة رئيس البرلمان العربى عادل العسومي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري، بذكرى ثورة يونيو، مشيدا بالإنجازات التى ترتبت على هذه الثورة والتى ساهمت فى بناء جمهورية مصرية ومرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء فى ظل قيادة الرئيس السيسى من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة جميع التحديات.

ونقلت الصحيفة -عن بيان أصدره رئيس البرلمان العربي-: إن ثورة 30 يونيو أصبحت علامة فارقة فى تاريخ مصر والمنطقة العربية حيث ساهمت بشكل كبير فى إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيار، خاصة فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربى على جميع الأصعدة، متمنيا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصر بالخير والأمن والرخاء.

ونقلت الصحيفة - كذلك - تهنئة قيادات عمالية، الرئيس والدولة بكل مؤسساتها بذكرى 30 يونيو، مؤكدين أنه بفضل تلك الثورة التى فتحت باب التنمية لبناء الجمهورية الجديدة، تسير الدولة المصرية فى طريق النصر والنجاح رغم التحديات.

أما صحيفة (الأخبار)، فقد تابعت احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو، ونقلت مظاهر الفرحة فى شوارع "مصر المحروسة"، حيث أقيمت احتفالات وكرنفالات ومسيرات شبابية وعلت الأغانى الوطنية وسط عروض فنية وماراثونات رياضية فى مختلف المحافظات.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن شوارع القاهرة والجيزة شهدت تواجداً أمنياً مكثفاً لتأمين الاحتفالات، حيث اتخذت الأجهزة الأمنية أقصى إجراءات التأمين لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، كما انتشر أفراد الأمن بطول الكورنيش وعلى ممشى "أهل مصر"، كما عززت قوات الشرطة من تواجدها فى الأماكن الحيوية بميادين التحرير وعابدين ورمسيس إلى جانب قيام أفراد المرور بتسيير الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين، كما تواجد أفراد الشرطة النسائية.

وفى سياق الزيارة المهمة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجزائر، نشرت صحفية (الأهرام) استقبال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، بقصر الرئاسة، الدكتور مصطفى مدبولى، بحضور أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر. واستهل الرئيس تبون اللقاء بالتأكيد على ما يربط الجزائر بمصر من علاقات أخوية وطيدة، مضيفاً أن تجارب البلدين معاً كلها تجارب قوية وإيجابية.

وذكرت الصحيفة أن مدبولى نقل تحيات الرئيس السيسى للرئيس تبون، وتهنئته لقيادة وشعب الجزائر الشقيقة بمناسبة قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، وتمنياته بدوام التقدم والازدهار والاستقرار للجزائر فى عهد الرئيس تبون.

ولفتت (الأهرام) إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن اعتزازه بالتشرف بزيارة مقام الشهيد، واستحضاره خلالها ليس فقط جلال تضحيات شهداء الجزائر الأبرار فى حرب التحرير، وإنما أيضاً تضحياتهم الغالية على قلوب المصريين فى حرب 73، التى شارك فيها جنود جزائريون إلى جانب أشقائهم المصريين فى حرب أكتوبر المجيدة.

كما تابعت الصحف وقائع منتدى الأعمال المصرى الجزائري، بمشاركة مدبولى ونظيره الجزائري، لمناقشة زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجـزائـرية التى عقدت على مدار اليومين الماضيين فى العاصمة الجزائرية.

ونقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد رئيس الوزراء أن مصر تولى منتديات الأعمال اهتماماً خاصاً بهدف إطلاق مناخ استثمارى أفضل، مشددا على العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق التنمية فى ظل الظروف العالمية والأزمات الجلل التى تواجه الاقتصاد العالمي.

وذكرت الصحيفة أن مدبولى قال "نحرص على التعاون مع الدول الشقيقة والتباحث مع القطاع الخاص لزيادة النمو والإنتاجية"، مشيرا إلى أن "مصر والجزائر توصلتا إلى تفاهمات لزيادة التبادل التجارى ونتطلع لتسيير خط ملاحى بين البلدين لتيسير حركة التجارة".

ونسبت الصحيفة إلى أيمن بن عبد الرحمان القول إن قائدى البلدين (الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي) حريصان على زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، مضيفا أن مصر من أهم شركاء الجزائر فى مجال الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتيح فرصا جديدة للمستثمرين فى كل المجالات.