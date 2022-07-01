قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات (اعرف التفاصيل)

جدة - نرمين السيد - مواعيد قطع المياه

ونوهت محافظة الجيزة، وفقا لبيان صحفى، إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل، مما يضطر الشركة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ 12 ليلا يوم الجمعة الموافق 1/7/2022 وحتى 6 صباحا يوم السبت الموافق 2/7/2022.

أماكن قطع المياه

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (كفر طهرمس، منشية البكارى، الطوابق، المريوطية من فيصل ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته) وضعف المياه بداية من المريوطية وحتى نهاية فيصل.

وأشار أحمد راشد أن الأعمال تأتى فى إطار تحسين خدمات مرفق مياه الشرب وتحسين الضغوط بمنطقة كفرطهرمس، مشدداً على مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالالتزام بالمواعيد المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور إنتهاء الأعمال.