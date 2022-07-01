جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك استكمالًا لعناية الأوقاف ببيوت الله عز وجل معنى ومبنى ومع بداية العام المالى الجديد 2022/ 2023م، لافتة إلى أنه تم افتتاح 1171 مسجدًا، منها 971 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و200 مسجد صيانة وتطويرًا خلال العام المالى من 1/ 7/ 2021م حتى 24/ 6/ 2022. والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف أسيوط الإخلاص – كوم أبو شيل - ابنوب خالد بن الوليد – عرب العوامر - ابنوب الفردوس – عزبة البورة – السوالم - ابنوب الرحمن – الدبه البيضاء - ديروط مديرية أوقاف بنى سويف الهدى النبوى – عزبة الجرو – كوم أبو خلاد – إدارة ناصر الأربعين – الضباعنة – إدارة ببا مديرية أوقاف القليوبية عبد المطلب المشتولى ووديعة القاضى – بجوار قصر الثقافة - الخانكة حسنين عامر – برقطا – كفر شكر خالد بن الوليد – الجبل الأصفر - الخانكة مديرية أوقاف البحيرة سعيد أبو طالب – عزبة صبحى النبيرة – ايتاى البارود نجع خنفر – ابيا الحمراء – مركز الدلنجات عزبة غازى – نديبة – مركز دمنهور مديرية أوقاف الشرقية النجاجرة – ههيا مديرية أوقاف المنيا الشيخ عمار – ديروط أم نخلة مديرية أوقاف الفيوم الفتح – الشرفة – إطسا ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: ​مديرية أوقاف أسيوط التقوى – مير - القوصية مديرية أوقاف الجيزة الرحمن – ساقية مكى مديرية أوقاف المنيا التقوى – البقل – طوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدا جديدا اليوم بالمحافظات (الأسماء) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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