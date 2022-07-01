ضياء رشوان: الحوار الوطنى هو إعادة الروح لتحالف 30 يونيو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن المصريين اختاروا فى 30 يونيو ألا تختطف البلاد، وأن تقام دولة مدنية حديثة، قائلا: "30 يونيو فى ذكراها وفى ذكرى 3 يوليو، التى استجابت فيها القوات المسلحة المصرية لملايين الشعب المصري، هم أساس الحوار الوطني".





وأشار رشوان، خلال برنامجه "مصر جديدة، المذاع عبر فضائية etc، إلى أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس كان واضحا والمعنى المباشر الذى أدركه الكثيرون هو إعادة الروح لتحالف 30 يونيو، مبينا أن هذا التحالف بكل أطيافه يعبر عن فئات وطوائف كثيرة من المصريين كل منهم له مساهمته وهم جميعا معا من صنعوا ثورة 30 يونيو.

وأوضح أنه لا أحد يستطيع أن ينفرد أو يدعى الانفراد بـ 30 يونيو، حيث إنها ثورة ملك لكل من شارك فيها، لافتا إلى أنها تاريخ مركزى مثلما ذكر الرئيس السيسى خلال كلمته اليوم، مناشدا بضرورة استلهام روح تلك الثورة المجيدة فى جميع الأوقات، "ليس فقط من خلال مشاهد تتم إذاعتها أو إقامة الاحتفالات، لكن أن نعيد هذا التحالف".

ولفت إلى أن من خرج دفاعا عن هوية هذا البلد - بكل أطيافهم وفئاتهم - استعدادا لأى نوع من التضحية؛ يستحقون أن يكونوا معا الآن لبناء هذه الجمهورية الجديدة.