وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة فى 6 أكتوبر اليوم

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزير الأوقاف،الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الجمعة، مسجد عصام الدين جامع بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.





وقالت وزارة الأوقاف، إن الوزير سيؤدى خطبة الجمعة بعنوان: "أعمال وفضائل العشر الأول من ذى الحجة" ويلتقى بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة بحضور المحافظ بديوان عام المحافظة. وأضافت الأوقاف أنه سيتم افتتاح 20 مسجدا غدا منها 16 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و4 مساجد صيانة وتطويرا. يذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد افتتحت خلال العام المالى الماضى 2021 / 2022م 1171 مسجدا، منها 971 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و(200) مسجد صيانة وتطويرا من 1/ 7/ 2021م حتى 24/ 6/ 2022م.

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