فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وشددت على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود عشر دقائق

وأعلنت وزارة الأوقاف تحديد موضوعات خطب شهر ذى الحجة 1443هـ، حيث ستكون خطبة الجمعة الأولى: 1 يوليو 2022 بعنوان "أعمال وفضائل العشر الأول من ذى الحجة"، والجمعة الثانية: 8 يوليو 2022م بعنوان الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع، بالإضافة إلى خطبة عيد الأضحى المبارك يوم 9 يوليو 2022، أما خطبة الجمعة الثالثة: 15 يوليو 2022م بعنوان فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها، وخطبة الجمعة الرابعة: 22 يوليو 2022 بعنوان الجار مفهومه وحقوقه، وخطبة الجمعة الخامسة: 29 يوليو 2022م بعنوان شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق".

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك استكمالًا لعناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ومع بداية العام المالى الجديد 2022/ 2023م، لافتة إلى أنه تم افتتاح (1171) مسجدًا، منها (971) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(200) مسجد صيانة وتطويرًا خلال العام المالى من 1/ 7/ 2021م حتى 24/ 6/ 2022م.