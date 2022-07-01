الأوقاف تكشف تفاصيل مشروع صكوك الأضاحى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامى لوزارة الأوقاف، إن الوزارة تبنت مشروع صكوك الأضاحى بالأوقاف منذ عام 2015، وبدأته بـ 30 مليون جنيه، ووصلنا فى الوقت الراهن بالمشروع الآن إلى 142 مليون جنيه و400 ألف جنيه بالمشروع.





وأضاف مدير عام المكتب الإعلامى لوزارة الأوقاف، خلال برنامج مساء dmc، المذاع على dmc، أن مشروع صكوك الأضحية بالأوقاف هو نموذج للشفافية والانضباط فى العمل الخيرى والانسانى ومشاركة فى كل مؤسسات الدولة المنوط بها هذا الأمر ممثلة فى وزارة الأوقاف ووزارة اتلموين التى تتولى الذبح. شاهد الفيديو من هنا وتابع مدير عام المكتب الإعلامى لوزارة الأوقاف، أن العام الماضى تم توزيع 1453 طن لحوم أضاحى و750 طن من صكوك الطعام، وهذا العام مستهدف الوصول 2 مليون أسرة لتوزيع لحوم الأضاحى عليها.

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