Orange | رسوم التحويل الجديدة من ارونج كاش

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - يرصددوت الخليج رسوم اورنج كاش الجديدة بعد ارتفاع قيمة التحويل بين الشبكات، بالإضافة إلى طريقة الاشتراك في خدمة اورنج كاش والاستفادة من الخدمات المقدمة.

Orange اورنج وأكدت شركة اورنج أن التحويل من محفظة اورنج كاش لمحفظة اورنج كاش رسوم 1 جنيه لكل تحويلة ولغير محفظة اورنج كاش 0.5% بحد أقصي 10 جنيه. الاشتراك في خدمة اورنج كاش - الاشتراك في اورنج كاش قم بزيارة أي فرع من فروع اورنچ ومعك بطاقة الرقم القومي والخط. - استخدام قائمة اورنج كاش اطلب #7115#. - إنشاء و إدارة قائمة اورنج كاش لإضافة رقم لإضافة رقم:اطلب #7115# – ثم اتبع الخطوات التالية: - سداد الفواتير والاشتراكات الحكومية. - خلص من غير كاش QR- كود. - خدمة صرف المعاش. - قائمة اورنج كاش. - خطوات إيداع الأموال.

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