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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /708219/إحنا-أصلا-عمرنا-ما-انفصلنا-سعد-الصغير-يعود-لزوجته-الثانية-برلنتي-عامر-فيديو

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير عودة سعد الصغير لـ برلنتي عامر

وظهر سعد الصغير خلال الفيديو وهو يقول: “ أنا واقع في عرضك، وواقع في طولك، تاخدي عمري كله، إني بس أطولك، برلنتي نمرة واحد، مفيش أي واحد، هيحبك زي ما أنا بحبك، أحلى عيد جواز”.

وعندما سألته برلنتي عن موعد عودتهما لبعض، فرد عليها متناسيا: “هو إحنا انفصلنا، ما تستهبليش، عمرنا ما انفصلنا”.

برلنتي عامر تعلن انفصالها عن سعد الصغير

وكانت برلنتي عامر أعلنت انفصالها عن سعد الصغير في يوم 7 من شهر فبراير الماضي، اذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي”.

برلنتي عامر

جدير بالذكر أنه، برلتني عامر ممثلة مصرية شاركت فى العديد من الأعمال التلفزيونية، كانت أبرز أعمالها "الطوفان" مع الفنان ماجد المصري، و"هربانة منها" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، شاركت مع سعد الصغير في مسلسل “ولاد إمبابة”، زاعتادت الظهور بملابس مثيرة خلال أعمالها الفنية، أو صورها تشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت برلنتي عامر في العديد من الكليبات بطريقة مثيرة من بينهم أغنية «بالسلامة، وكانت أعلنت زواجها من الفنان سعد الصغير في إبريل الماضي.

برلنتي عامر وزوجة سعد الصغير الأولى

نشب بينها وبين زوجة سعد الصغير الأولى العديد من المشاجرات، بدأت عندما شاركت برلنتي فيديو لسعد الصغير في إبريل الماضي، يهنأها بعيد ميلادها، وكان من بين حديثه الآتي: «كل سنة وانتي طيبة ويارب نبقى مع بعض السنة الجاية، أنتي وش السعد عليا أنتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم»، وعلقت عليه: ربنا يخليك ليا يا جوزي.. على العموم الست المحترمة اللي انا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولي بتبعت ناس تشتمني علي العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا حسبي الله ونعم الوكيل».

لترد عليها أم محمود قائلة: حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب».