آمال ماهر تغنى "طوبة فوق طوبة" بمناسبة ذكرى 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:26 صباحاً - طلب الإعلامى رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، من المطربة آمال ماهر، الغناء حتى يتأكد الجمهور أنها هي قائلا: غنى لنا لحسن يقولون مش هي.

فيما ردت المطربة آمال ماهر، خلال البرنامج: وعد أول ما أخف أظهر في البرنامج.

وغنت آمال ماهر، لمصر في ذكرى ثورة 30 يونيو أغنيتها الشهيرة "طوبة فوق طوبة".

فيما علق الإعلامى رامى رضوان، على مداخلة آمال ماهر قائلا إنه ليس كل شيء نذكر في الإخوان لكن الجماعة تسعى للتشكيك في كل شيء.