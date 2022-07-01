دوت الخليج يكرم النائب محمد عبد العزيز فى ذكرى ثورة 30 يونيو (صور)

جدة - نرمين السيد - وكشف عبد العزيز، فى ندوة "دوت الخليج"، الكواليس التى سبقت الثورة وبيان 3 يوليو، مؤكداً أن الثورة لم تنته فهى فى كل شاب من شباب المشروعات القومية.

وقال عبد العزيز، إن البطل الحقيقى لثورة 30 يونيو هو الشعب المصرى العظيم، مؤكدًا أن الشعب المصرى دائماً مبهر فى تحدى الصعاب، وهذه هى العبقرية المصرية على مدار تاريخها.

أضاف، أن تأسيس حركة "تمرد" جاءت بعد أحداث قصر الاتحادية وكانت نتيجة طبيعية لما حدث حينها، مشيرًا إلى أن الشهيد الحسينى أبو ضيف كان واحداً من أعز أصدقائه واستشهاده تسبب له فى هزة نفسية كبيرة.