جدة - نرمين السيد - وكشف عبد العزيز، فى ندوة "دوت الخليج"، الكواليس التى سبقت الثورة وبيان 3 يوليو، مؤكداً أن الثورة لم تنته فهى فى كل شاب من شباب المشروعات القومية.
وقال عبد العزيز، إن البطل الحقيقى لثورة 30 يونيو هو الشعب المصرى العظيم، مؤكدًا أن الشعب المصرى دائماً مبهر فى تحدى الصعاب، وهذه هى العبقرية المصرية على مدار تاريخها.
أضاف، أن تأسيس حركة "تمرد" جاءت بعد أحداث قصر الاتحادية وكانت نتيجة طبيعية لما حدث حينها، مشيرًا إلى أن الشهيد الحسينى أبو ضيف كان واحداً من أعز أصدقائه واستشهاده تسبب له فى هزة نفسية كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يكرم النائب محمد عبد العزيز فى ذكرى ثورة 30 يونيو (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.