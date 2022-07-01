رشوان: الرئيس السيسى سيكون مشاركا فى المراحل النهائية للحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى اليوم هو حوار دولة جديدة، وجمهورية جديدة تقام على أصل 30 يونيو، وهى دولة مدنية حديثة، بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم؛ وهو ما قاله الرئيس السيسى اليوم؛ وهو كذلك المقصد من 30 يونيو.





وأوضح رشوان، خلال برنامجه "مصر جديدة، المذاع عبر فضائية etc، أن الشعب المصرى الذى عانى من الإرهاب وموجاته سيكمل مسيرته بالحوار والاختلاف والاتفاق وبالتوافق وأحيانا بالتصويت داخل المجالس البرلمانية وغيره؛ وهذا أمر طبيعى فى كل الأمم.

ولفت إلى أن الدول تستمر بالتنوع، وهو ما يهدف إليه الحوار الوطنى فى مصر، حيث سيكون التنوع قائم على أساس وهو 30 يونيو ودولة مدنية حديثة منفتحة ومتسامحة على دستور للبلاد؛ الكل متراض عليه، ومن الممكن الاختلاف فى أى شىء آخر بعد ذلك.

وأكد أن هذا هو أصل الحوار الوطني، الذى سيسفر عن إيصال صوت كل فئة وطرف وكل تيار سياسى وكل نقابة وكل حزب وكل جمعية أهلية، حيث إن هذا الحوار لن يسفر عن "مكلمة"؛ فسيتم الاستماع للآخر، لكن السؤال الرئيسى له لن يكون فقط ما هى الحالة فى الاقتصاد والصحة والتعليم والسياسة وفى الثقافة والفن، فالحالة هى الوصف، وأن الكل سيصف من زاويته لكن الأهم من الوصف والتشخيص هو "الروشتة"، والسؤال الرئيسى للحوار الوطنى هو ما العمل؟، مبينا أن المصريين - سواء نخب أو جمهور - لديهم شعور بالمشاكل، لافتا إلى أنه لا أحد يستطيع إخفاء المشكال وسيتم الاعتراف بها أو توضيح حجم الإنجازات وسيكون الأمرين متواجدين.

واستطرد رشوان حديثه بالقول إن وظيفة الحوار الوطنى هى عرض جميع الأفكار المتاحة والمباحة؛ لمعالجة كل القضايا السياسية والزراعية مرورا بالرياضية وكل شىء.

وقال: من يعرف يكتب "روشتة" سيكون فى الحوار، بمعنى أن يكون هناك شخص لديه أهداف عامة، وهو حق له كسياسي، لكن ترجمته لسياسات تشريعات أو إجراءات لابد ان يكون "روشتة" مكتوبة.

وأضاف أن هذا الحوار سيسفر عن إما "روشتة واحدة" فى بعض القضايا، وسيتم رفعها سواء بها تشريعات أو إجراءات، وإما عدد من "الروشتات" كل واحدة منها مقنعة سيتم رفعهم أيضا، مثلما قال الرئيس السيسى إنه سيكون مشاركا شخصيا فى المراحل النهائية للحوار وأيضا سيحال ما يجب أن يحال إلى البرلمان - بغرفتيه الشيوخ والنواب - لاتخاذ الإجراءات وأيضا سيكون هناك إجراءات تنفيذية.

وأوضح أنه تم تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني، وله وظيفة رئيسية وهى إدارة وتنسيق الحوار ووضع جدول له، لافتا إلى أن الكثير من الجهات والأفراد راغبين فى المشاركة .