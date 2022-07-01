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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /708226/آمال-ماهر-أنا-معنديش-دوبلير-وسأظهر-في-حفل-غنائي-قريبا-جدا

أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الكبيرة من المواطنين خلال فترة غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الأمر في الفترة الماضية، ولكن إصابتها بفيروس كورونا كان هو السبب في ذلك، ولم تكن قادرة على الظهور وتوضيح الأمر.

وأضافت "ماهر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، وينقلها دوت الخليج، أن "الكحة" التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي تم طرحه بالأمس لم تكن مصطنعة، وبمجرد ما سيتم شفائها بشكل كامل ستخرج في "لايف" للجماهير لتؤكد على ذلك.

آمال ماهر: رفضت الظهور في “لايف” الآن بسبب مرضي

وتابعت أن الإعلامي رامي رضوان ألح عليها أكثر من مرة من أكثر الظهور في "لايف" لطمأنة المواطنين بشكل أكبر بدلا من فيديو، ولكنها ترى أنها مازالت متعبة، وهذا سيظهر على وجهها من آثار فيروس كورونا ولذلك فضلت تأجيل أمر "اللايف" لوقت لاحق، "لو خرجت كده دلوقتي الناس هتقلق عليا أكتر".

وكشفت "ماهر"، عن تفاصيل حفلها الغنائي القادم، قائلا إن الحفل برعاية شركة تذكرتي، وهي التي ستكون مسؤولة عن التنظيم في الحفل، والحفل سيكون قريبا جدا، وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالحفل قريبا جدا أيضا، "والمرة دي بجد مش هيبقى كلام بس ومش هغيب عن جمهوري".

وردا على الأقاويل حول أنها ليست هي قدمت الفيديو بالأمس قائلة: "أنا معنديش دوبلير وهثبت ده للناس على المسرح لما أطلع وأغني من تاني بس يتم شفائي بشكل كامل أولا وهيتم الإعلان عن كل حاجة".

وحرصت آمال ماهر على الغناء على الهواء مباشرة ليتأكد المواطنين من أنها هي، لإخراس كافة الألسنة والشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفضلت غناء أغنية "طوبة فوق طوبة وابني" احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة يونيو المجيدة.