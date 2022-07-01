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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /708225/آمال-ماهر-أنا-وكورونا-بقينا-صحاب-وبكيت-من-حب-الناس-ليا

قدمت الفنانة آمال ماهر، اعتذارا للشعب المصري عن غيابها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها كانت في حالة سيئة للغاية خلال الفترة الماضية بسبب المرض، حيث إنها تعرضت لجميع أعراضه خلال الفترة الماضية، سواء من ارتفاع في درجات الحرارة أو ضيق في التنفس فضلا عن الصداع وتكسير في العظام، موضحة أن حالتها تحسنت خلال الفترة الأخيرة بسبب دعوات محبيها.

وأضافت "ماهر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، وينقلها دوت الخليج، أن: "أنا والكورونا دي بقينا صحاب لأن دي مش أول مرة اتصاب بالفيروس خصوصا أن تعرضت للمرض في بداياته، ودي المرة التانية اللي اتعرض عليه فخلاص إحنا خدنا على بعض".

آمال ماهر: لم أكن متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية

وتابعت أن الصور التي طرحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام" خلال الساعات الماضية كانت قبل تعرضها للمرض بيومين تقريبا، ولذلك البعض أثار الجدل حول أنها ليست متعبة.

وواصلت أنها لم تكن متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ولكن بعدما تم تضخيم الموضوع وأخذ أكبر من حجمه حرصت على الخروج فور تحسن حالتها، "لو كنت خرجت قبل كده الناس كانت هتقلق عليا أكتر والله حالتي كانت صعبة جدا".

وأردفت أنها سعيدة للغاية بردود أفعال المواطنين عليها وحبهم الكبير لها، "أنا اتخضيت وبكيت من كم الحب للجمهور، أنا بشكر كل الناس على الحب ده".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد انتفضت على مدار الأسابيع الماضية تندد ببعض الشائعات المنتشرة حول أن الفنانة آمال ماهر مختطفة ويتم تعذيبها، وهو ما حرصت الفنانة آمال ماهر على الخروج وتكذيب الأمر، خاصة في ظل انتشار الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية من أجل بث روح الإحباط والخوف بين صفوف الشعب المصري.