انت الان تتابع تفاصيل خبر رسوم اتصالات كاش الجديدة .. دوت الخليج ينشر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - أعلنت اتصالات مصر عن رسوم جديدة عند استخدام خدمة اتصالات كاش، ويواصل الكثير من العملاء استخدام خدمة اتصالات كاش لتحويل الأموال بينهم على مستوى الجمهورية، ويرصد دوت الخليج رسوم اتصالات كاش الجديدة.

اتصالات كاش حٌددت رسوم التحويل من محفظه اتصالات كاش لـ محفظة_اتصالات كاش رسوم 1جنيه فقط لكل مره ولغير محفظه اتصالات كاش 0.5%. شعار اتصالات الجديد أعلنت شركة اتصالات عن تغيير شعارها، وتغيير العلامة التجارية لها في وقت تستهدف فيها لمجموعة التسريع من عملية التحول الرقمي بهدف تمكين المجتمعات، إذ تواصل e& تعزيز ريادتها وتنوع خدمتها في الأسواق المختلفة من خلال تفعيل فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

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