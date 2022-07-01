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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /708222/أمال-ماهر-لأول-مرة-بعد-جدل-اختفائها-صوري-مش-قديمة-وأنا-اللي-ظهرت-في-الفيديو

خرجت الفنانة أمال ماهر عن صمتها لترد على الجمهور المشككين في وجودها خاصة بعدما ظهرت في فيديو لتطمئنهم وكان ملامحها تبدو غريبة، وهذا ما أكد لهم أن الفنانة ليست بخير وبعضهم شك في أنها “دوبلير”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أمال ماهر مع رامي رضوان

وقالت أمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مؤكدة للجمهور أن كل ما زعمه خاطئ وأنا بخير للغاية: “أنا مش قادرة أتكلم والله.. والله أنا وكنت في حالة سيئة جدا والكوفيد تعبني بشكل كبير جايلي بكل حالته من ضيق نفس وصداق”.

وتابعت متحدثة عن الفيديو الذي ظهرت به أمس: “ والله يجماعة دي أنا وكنت في حالة سيئة جدا بسبب الكورونا، وصوري مش قديمة كانت قبل مااتعب بيومين”.

أمال ماهر: اتخضيت من حب الناس ليا

وتحدثت أمال ماهر عن حالة الرعب والخوف الذي أثار الجمهور في الأيام الماضية زاعمين اختفائها وسجنها، فقالت: “أنا اتخضيت لدرجة إني دمعت من كتر حب الناس ودا نعمة من ربنا.. وهطلعلكم لايف قريب، وبأكد للجمهور إن الحفلة هنعلن عنها قريب جدا ومش هكون دوبلير، أخف بس وكل حاجة هتبقى تمام”.

أمال ماهر تغني طوبة فوق طوبة

وتأكيدا للجمهور على أنها هي، قامت أمال ماهر خلال المداخلة الهاتفية مع رامي رضوان بغناء أغنية “طوبة فوق طوبة” بصوت عذب رغم مرضها، لتثبت للجمهور أنها هي الفنانة صاحبة الصوت الرائع.

وبعد انتهاء المداخلة قال رامي رضوان ساخرا: “أنا متأكد إننا مش هنسلم".

أمال ماهر تطمئن الجمهور من خلال فيديو

جدير بالذكر أن خرجت الفنان أمال ماهر في مساء أمس الأربعاء لتطمئن جمهورها عليها من خلال فيديو مسجل تداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن غيابها كان بسبب معانتها من فيروس كورونا لكنها تعافت الأن، مؤكدا أنها ستعود للجمهور مرة أخرى خلال حفل غنائي من المقرر أن تحتفل خلاله بألبوها الجديد الذي سيصدر قريبا.

وأضافت ماهر: “ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته الحمد لله إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، انا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".