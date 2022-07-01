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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /708218/مبحبش-الناس-وفي-شخصيتي جزء-متحرر-تصريحات-عبير-صبري-في-أسرار-النجوم

حلت الفنانة عبير صبري، ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، على راديو نجوم إف إم، وذلك للحديث عن شخصيتها في مسلسلها الرمضاني يوتيرن وبعض أرائها فيما يدور حول المجتمع، وينشر لكم دوت الخليج أبرزها.

تصريحات عبير صبري في أسرار النجوم

- السوشيال ميديا سحبت البساط من الكتاب وبقى الموضوع مجرد بوست بيتكتب على السوشيال

- معنديش أصدقاء كتير عشان مبحبش الناس ومبصاحبش إلا اللي يفيدني

- أنا في شخصيتي عندي جزء متحرر جدًا

- الصراعات مش هتنتهي بمجرد التخلص من الإخوان لسة في حروب كتير في العالم

- الأعمال الوطنية مهمة للأجيال اللي ما عاشتش الثورة

- بقول لكل الناس اللي بتقول الفن بيعلم العنف والبلطجة أنهم هما اللي علمونا الجرائم والقتل والاغتصاب

-أفكر في الأشياء غير المتوقعة التي أقدمها في الشخصية حتى تدهش الناس بسبب التفصيلة والفكرة دي

- الكاتب مصطفى محمود الله يرحمه اتربيت على كتبه وإحسان عبدالقدوس

- أحب أقعد مع الشخص الذي هستفيد من الوقت معه

- خوفت من شخصيتي في يوتيرن لأنها شبهي

عبير صبري في رمضان 2022

جدير بالذكر أخر ظهور للفنانة عبير صبري على الساحة الفنية هي مشاركتها في مسلسل يوتيرن بجانب كلا من يهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

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ويشار أن أحداث مسلسل يوتيرن تدور حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير، وكان قد عرض في السباق الرمضاني هذا العام وحقق نجاحا كبيرا.