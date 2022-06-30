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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708220/القرض-الشخصي-من-البنك-العربى-الافريقى--أول-قسط-بعد-3-شهور

ينشر دوت الخليج القرض الشخصي من البنك العربى الافريقى خاصة أنه مميز ويمكن دفع أول قسط بعد 3 شهور، والسداد لمدة 10 سنوات وبالتالى فهو فرصة كبيرة لمن يريد فتح مشروع ويساهم في ضخ التمويل اللازم للقطاعات المختلفة، لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق برامج التنمية الشاملة.

القرض الشخصي من البنك العربى الافريقى - قيمة القرض تبدأ بالحد الأدنى 15000 جنيه والحد الأقصى 1500000 جنيه مصري. - فترة السداد 10 سنوات. - أسعار الفائدة تبدأ من 19% متناقصة وفقا وفئة الشركة المدرجة. - زيادة قيمة التمويل خلال فترة السداد - تأجيل القسط حتى 3 مرات في السنة. - تقليل قيمة القسط عن طريق مد فترة السداد. - تأمين مجاني الحياة طوال فترة سداد التمويل. - بدون مصاريف إدارية. شروط القرض الشخصي من البنك العربى الافريقى - فتح حساب في البنك العربى الافريقى - لايقل السن عن 21 سنه والا يزيد عن 65 سنة عند تاريخ انتهاء التمويل. - لايكون العميل قد تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر على الأقل في الكان الحالي الذي يعمل به. الأوراق المطلوبة للحصول قرض البنك العربى الافريقى - خطاب من جهة العمل موجهة للبنك العربي الإفريقي الدولي. - بطاقة رقم قومي سارية. - إيصال مرافق حديث ( غاز- كهرباء- مياه).

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