لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الاول https://fany.emis.gov.eg/ عبر موقع بوابة التعليم الفني الرسمي

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الاول كشفت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا أن هذه الساعات تشهد مواصلة مراكز التصحيح أعمال التقدير الخاصة بامتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2022، وذلك بعدما بدأت اعمال التصحيح مباشرة منذ أول أيام امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2022 في مراكز التصحيح حول المحافظات، وقد اشارت رسميا وزارة التربية والتعليم ضمن بيان رسمي عن الموعد المقرر لإعلان نتيجة الدبلومات 2022 الصنايع والتجارة والزراعة والفندقي، وكذلك اكدت على طريقة استخراج نتائج الطلاب والتي تتم الكترونيا، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال تفاصيل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

موعد اعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022

وبناء على ما اشارت اليه وزارة التربية والتعليم الفني خلال الأيام الأخيرة، فقد أكدت انه من المقرر ان يتم نشر كافة نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 لطلاب الدبلومات الفنية خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، وذلك ليتم طرح كافة نتائج الدور الأول التي تعقبها مباشرة فتح باب تقديم التظلمات على النتائج من قبل الطلاب، علاوة على أن مؤشرات التصحيح تؤكد ارتفاع نسب النجاح وذلك في مختلف المحافظات، وقد أعلنت الوزارة كذلك تفاصيل استخراج النتائج الخاصة بجميع التخصصات في الدبلومات الفنية للطلاب، حيث ألبرت أن النتائج سوف يتم طرحها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفني، ليسهل الحصول على نتائج الطلاب باستخدام رقم الجلوس فقط.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الاول

وقد أوشكت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية على الانتهاء في هذا التوقيت، والتي يتم إعلانها عقب اعتماد النتائج مباشرة من جانب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ويتم تحميل نتائج الطلاب من خلال موقع بوابة التعليم الفني مباشرةً، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.