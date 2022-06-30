تموين الإسكندرية تعلن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى صدر عن المديرية، اليوم الخميس، فإنه سيتم تشديد الرقابة والمتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الأضحى على أن تقسم إجازات المخابز بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين، وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما.

وأضاف أنه سيتم متابعة الأسواق من خلال تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

كما سيتم المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهى المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين، والسلع التموينية.

وأوضح البيان أنه سيتم عرض جميع السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30٪ باعتبارها أكبر سلسلة تسويقية حكومية.