احتفالات المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو فى بورسعيد (صور)

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كما حرص الكثير من المواطنين على اصطحاب أبنائهم يحملون أعلام مصر تعبيرا عن فرحتهم بإحياء تلك الذكرى الخالدة لدى جموع المصريين.
وأكد النائب عادل لمعى، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة المصرية إلى وضعها الطبيعى وجعلها محور اهتمام كل دول العالم، مؤكدا أنه مع الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة الشعب المصرى، بدأنا نجنى ثمار التنمية الشاملة التى تتحقق بفضل الرؤية الحكيمة والثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى.
ووجه النائب عادل اللمعى التهنئة لجموع الشعب المصرى العظيم، مشيرا إلى أن 30 يونيو ستظل محطة فارقة فى تاريخ المصريين، موجهًا كل التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لما تحملوه وبذلوه من أجل نصرة الشعب المصرى.
كما التقط العديد من المواطنين الصور التذكارية بجوار إحدى شاشات العرض التى تم وضعها بحديقة المنتزه بطرح البحر وقامت بعرض العديد من اللقطات والصور التذكارية لثورة 30 يونيو من جميع الميادين التى شهدت تجمع الملايين من أبناء شعب مصر مطالبة بالتغيير وقتها.
ومن جانبه، أشار محافظ بورسعيد إلى أن ثورة 30 يونيو تعد نموذجًا متفردًا يُجسد قوة وصلابة هذا الشعب العظيم فى تصحيح المسار وإعادة بناء الوطن ومواجهة التحديات، لتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء بربوع مصرنا الغالية.
وقدم عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة للأهالى وشعب مصر بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.
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