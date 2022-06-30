انت الان تتابع خبر اعرف الأماكن.. مبادرة كلنا واحد في المحافظات بأسعار مخفضة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل وزارة الداخلية فاعليات مبادرة كلنا واحد في جميع المحافظات، في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وذلك بمشاركة عدد من كبرى الشركات التجاريةوالغذائية بخصومات كبيرة.

22 كيانًا يشارك في مبادرة كلنا واحد

ويشارك في مبادرة كلنا واحد 22 كيانًا صناعيًا وتجاريًا، بإجمالي 543 منفذ لبيع المنتجات، و 27 مول تجاري، و 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم.

أماكن مبادرة كلنا واحد

وتستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك 2022، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات، حيث يوضح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أماكن المبادرة في كل المحافظات(www.moi.gov.eg).

وتعتبر مبادرة كلنا واحد من أكبر المبادرات التي أطلقتها وزارة الداخلية، من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم المواطن والعمل على الحماية الاجتماعية للمواطنين.