انت الان تتابع خبر خالد عبد العال: قرار بإزالة عقارات هذه المنطقة بالقاهرة .. لهذا السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف محافظ القاهرة، خالد عبد العال، انه يوجد قرار بإزالة عقارات منطقة الجبخانة الأثرية، والتي تمثل خطورة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية، وذلك في إطار الحرص على حياة المواطنين.

قرار بإزالة عقارات منطقة الجبخانة الأثرية:

وأوضح انه سيتم نقل السكان لعقارات في منطقة المحروسة متكاملة الخدمات، وأوضح محافظ القاهرة بأن ذلك يكون في إطار الجهود التي تقوم ببذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها.

وأضاف خالد عبد العال من خلال الجولة التفقدية اليوم، وقال بأن أعمال التطوير تشمل استكمال الطريق الصاعد لمنطقة الجبخانة، وتكامل مسارات الحركة الموصلة للمنطقة الأثرية لتسهيل الوصول إليها.

وأيضا استكمال تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة، كما انه يتم استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد، حسب ما كشف عنه محافظ القاهرة، خالد عبد العال في تصريحاته اليوم.

إزالة عقارات

إزالة عقارات

إزالة عقارات