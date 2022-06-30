انت الان تتابع خبر توزيع درجات الكيمياء الثانوية العامة 2022 .. تعرفوا عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساءل الطلاب الساعات الماضية، عن توزيع درجات الكيمياء الثانوية العامة 2022، الذي سيعقد يوم الاحد المقبل الموافق 3 يوليو 2022 لطلاب الشعبة العلمية، وبناء على ذلك كشف أحمد جميل، معلم أول كيمياء، عن تفاصيل توزيع الدرجات.

توزيع درجات الكيمياء الثانوية العامة 2022:

وقال بأن الامتحان سيعقد بنظام البابل شيت والأسئلة ستكون موضوعية تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، أما عن تفاصيل توزيع درجات الكيمياء والتي تشمل 50 سؤال، منها 40 سؤال لكل واحد منها درجة، و10 أسئلة لكل منها درجتين.

حيث تصبح الدرجة النهائية الكبرى 60 درجة والصغرى 30 درجة، فيما إن توزيع الدرجات تشمل درجتين لكل مسألة، وإن الامتحان سيشمل من سبع مسائل إلى تسع مسائل، وستكون من الأبواب الثاني، الثالث، الرابع، أما باقي أسئلة الامتحان ستكون درجة واحدة لكل سؤال.

فيما وجهت وزارة التربية والتعليم، رسالة إلى رؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة، بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على مجلد المفاهيم، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان، وذلك من أجل استخدامه في السنوات المقبلة.