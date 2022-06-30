انت الان تتابع خبر سعر كيلو الأرز اليوم بالأسواق .. تراجع ملحوظ بسعر الطن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق، تزامنا مع تراجعه خلال الفترة الماضية، بحوالي 3000 جنيه للطن الواحد، حيث انخفض سعر الكيلو ما بين 3 جنيه إلى 5 جنيه.

سعر كيلو الأرز اليوم بالأسواق:

وكشف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بالقاهرة، رجب شحاتة، وقال بأن أسعار الأرز شهدت تراجع بسبب رفض المواطن لارتفاع الأسعار التي حدثت منذ فترة بشكل مبالغ فيه.

وأشار بأن أسعار طن الأرز الشعير شهدت تراجع أيضا بما يقرب من 3000 جنيه، وذلك بعدما كان سعر الطن 10500 جنيه، وصل الآن ما بين 7000 جنيه إلى 7300 جنيه للطن.

كما يتراوح سعر الأرز الحر من 15 جنيه إلى 17 جنيه للكيلو حسب الجودة، وتراوح سعر الأرز المعبأ من 17 جنيه إلى 19 جنيه للكيلو، بمتوسط انخفاض 4 جنيه في الكيلو الواحد.

وتوقع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بالقاهرة، بأن سعر الأرز الأبيض لن يتعدى 8000 جنيه للطن في الفترة المقبلة.