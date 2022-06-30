انت الان تتابع خبر إعادة فرض رسوم السحب من ماكينات الـATM..قرارات جديدة من البنك المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع البحث خلال الساعات الماضية، عن هل تم مد مهلة إلغاء رسوم السحب من ماكينات الـATM مرة أخرى، أم سيتم فرضها وعودتها مرة أخرى بدءًا من شهر يوليو كما كان مقررًا له.

إعادة فرض رسوم السحب من ماكينات الـATM

قرر البنك المركزي في اجتماعه أمس، إعادة فرض رسوم السحب من ماكينات الـATM التابعة للبنوك الأخرى بحد أقصى 5 جنيهات للمعاملة الواحدة، ليبدأ العمل بهذا القرار بداية من شهر يوليو من عام 2022.

زيادة الحد الأقصى لسحب الأموال

كما أعلن البنك عن زيادة الحد الأقصى لسحب الأموال في العملية الواحدة من البنوك الأخرى، في العملية الواحدة إلى 4 آلاف جنيه، حتى يتمكن المواطنون من سحب ما يحتاجون إليه من أموال يريدون سحبها لقضاء حوائجهم.

وكان البنك المركزي المصري، قرر إلغاء فرض رسوم السحب من ماكينات الـATM التابعة للبنوك منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، حتى لا يحدث تزاحم على ماكينات البنوك، وانتهت المهلة نهاية شهر يونيو 2022