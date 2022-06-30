انت الان تتابع تفاصيل خبر سمية الخشاب عبر تويتر: مزيل العرق مهم اثابكم الله.. والطلاب ساخرين: "دا عندنا في الكيمياء؟" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /708212/سمية-الخشاب-عبر-تويتر-مزيل-العرق-مهم-اثابكم-الله-والطلاب-ساخرين-دا-عندنا-في-الكيمياء

ناشدت الفنانة سمية الخشاب الجمهور عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بضرورة استخدام مزيل للعرق قبل الخروج من المنزل، اذ كتبت: “الdeodrant مهم اثابكم الله”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة سمية الخشاب للجمهور عبر تويتر

وبدأ الجمهور وخاصة طلاب الثانوية العامةيسخرون من رسالته، قائلين: “هو دا علينا في الكمياء حد يفهمني ..؟. انا اي كلمه بتقولها بحفظها دلوقتي”، متنسيناااش ف ملخصاات الكيمياء يفنانه انا معتمده عليكي، يا فنانة انزلي بملخصات الكيميا هنسقط، فين ملخصات الجغرافيا يفنانه”.

وجاءت تلك التعليقات بسبب اعتياد سمية الخشاب على عمل ملخصات دراسية للطلاب في الثانوية العامة والجامعات المختلفة والتي بدأ معظهم في التفاعل معها بشكل كبير ما زاد متابعتها على موقع التديونات القصيرة تويتر.

الطلاب يدعمون سمية الخشاب

وكتب بعض الطلاب ردا على ملخصات سمية الخشاب: “ثانويه عامة في ايد امينه مع الكوين سمية الخشاب”، “عمرى ما اتخيلت انى فى السن ده هعمل save لمادة علمية على تويتر من ممثلة”، “مش عارف كنت هعمل اى من غير شرح سمية الخشاب والله”، “كل الدعم و الشكر للفنانه سميه الخشاب علي شرحها للقواعد بطريقه مبسطة”.

نصائح سمية الخشاب للطلبة والأهالي

وكانت قالت سمية الخشاب ناصحة طلاب الثانوية العامة: قول لطلبة الثانوية العامة ما تقلقوش وما تخافوش الثانوية العامة مش نهاية الدنيا واللى مش هينجح في حاجة أكيد موهوب في حاجة تانية ممكن يلاقي نفسه فيها".

ووجهت سمية الخشاب رسالة لـ أهالي طلاب الثانوية العامة، فقالت: بقول للأهالى كونوا فخورين بأولادكم ولازم تقفوا جنبهم وتشجعوهم، و جبت فى ثانوية عامة 96% وأكتر مادة كنت بخاف منها هى الجغرافيا وكنت بحب العربي والفرنساوي جدا، و اتعلمت من مدرس الفرنساوي علمنى الدقة في المواعيد”.

واختتمت حديثها: "أنا بساعد طلبة الثانوية العامة على السوشيال ميديا بمنتهى الحب مش عشان التريند، لكن عشان حاسة إني هقدر أفيدهم وعندي حاجة قادرة أقدمها”.