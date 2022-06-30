سمير فرج: تخلص الرئيس السيسي من الإخوان قرار يُكتب في التاريخ بأحرف من نور

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /708214/سمير-فرج-تخلص-الرئيس-السيسي-من-الإخوان-قرار-يكتب-في-التاريخ-بأحرف-من-نور

قدم اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، التهنئة للشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي نجح خلالها الشعب المصري في تخليص مصر كلها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وسط حالة من السعادة والفرحة العارمة في الميادين.

وقال "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، إن الرئيس السيسي رئيس وطني وقوي وجرئ، وقراره الذي اتخذه بتخليص مصر من جماعة الإخوان الإرهابية واحد من أهم قراراته واجرأها على الإطلاق، وسيتم تخليد هذا القرار في التاريخ بأحرف من نور.

اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي كان مؤمن بفكرة الديموقراطية في دول العالم الثالث

وتابع المفكر الاستراتيجي أن الرئيس السيسي حينما كان يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية دون عدة ملاحظات فيها يتعلق بالديموقراطية داخل دول العالم الثالث.

وأردف أن مادلين أولبرايت وزير الخارجية الأمريكي سابقا، تلقت تكليفات مباشرة من الرئيس الأمريكي السابق أوباما، لتوصيف ما حدث في مصر أثناء ثورة 30 يونيو تحديدا، وبدأت بحثها في الأمر المصري، بالاطلاع على الورقة البحثية التي قدمها الرئيس السيسي، عندما كان طالبا في الولايات المتحدة، فوجدتها دراسة عن الديمقراطية في دول العالم الثالث، وهو ما يعني أنه مؤمنا، منذ بداية حياته العسكرية، بأهمية الديمقراطية لدول العالم الثالث.

واستكمل أن أولبرايت تابعت أول قرارات الرئيس السيسي بعد توليه الحكم برفع الدعم عن المحروقات، وهو القرار الذي تأخر لأكثر من 40 عاما، في مصر، خشية المعارضة الجماهيرية، مما أكد لها أنه إصلاحي حسب وصفها.