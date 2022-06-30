انت الان تتابع تفاصيل خبر إبراهيم عيسى: يذهب الحوار الوطني للجحيم إذا شارك فيه الإخوان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /708208/إبراهيم-عيسى-يذهب-الحوار-الوطني-للجحيم-إذا-شارك-فيه-الإخوان

عقب الإعلامي إبراهيم عيسى، على بعض الأقاويل التي تردد أن جماعة الإخوان الإرهابية قد تنضم وتشارك في الحوار الوطني قائلا إن هذا الأمر مرفوض وغير قابل للنقاش بالمرة في الوقت الحالي، مشددا على أنه لا يوافق نهائيا على طرح مثل هذه الأقاويل من الأساس.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أنه لا أحد في مصر سيقبل بتواجد الإخوان على طاولة الحوار الوطني، موضحا أن تلك الجماعة نازية إرهابية وفكرة مشاركتهم في الحوار مرفوضة تماما، ولا يمكن التصور استعادة جماعة الإخوان للمشهد، أو إدارة حوار معاه.

إبراهيم عيسى: مشاركة الإخوان في الحوار الوطني خيانة لثورة 30 يونيو

ورفض "عيسى" الأقاويل التي تتردد من البعض حول مشاركة عبد المنعم أبو الفتوح أو غيره يشاركون في الحوار الوطني باعتبارهم لا ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، "كل ده عبط ومش هنقبل بي، فليذهب الحوار الوطني للجحيم إذا شارك فيه جماعة الإخوان الإرهابية، ولا يلزمني ولا يلزم أي مصري واحد لو الإخوان هتشارك فيه".

وواصل هؤلاء الجماعة ضد الوطنية وضد الدولة المصرية، "مين دول اللي نقعد معاهم، أي كلام عن القعدة مع الإخوان خيانة لـ 30 يونيو وثورته، الملوثين بالإخوانية يقعدوا في بيوتهم مرفوضين من الحوار الوطني"

وشدد على أن الحوار الوطني ليس حصان طروادة لعودة الإخوان وغير مسموح بهذا الأمر، مؤكدا أنه لن يقبل سواء هو أو اي مصري بهذا الأمر حتى لو تم إلغاء الحوار نفسه.