محمد صلاح يتصدر تشكيل الموسم من صحيفة "ماركا" الإسبانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:26 مساءً - تواجد النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في تشكيل الموسم وفقا لإختيارات صحيفة "ماركا" الإسبانية، والتي تم أختيارها من قبل لجنة تحكيم مكونة من أكثر من 60 صحفي ومحلل من جميع أنحاء العالم.

وسيطر نجوم ريال مدريد على تشكيل الموسم للصحيفة الإسبانية، بعد تتويجهم بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بتواجد 5 لاعبين، ثم كل من ليفربول ومانشستر سيتي بوجود 3 لاعبين.

وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبى بعد تصدره قائمة هدافى الدوري الإنجليزي للموسم 2021 – 2022، برصيد 23 هدفا بالتساوى مع النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

وجاء تشكيل الموسم على النحو التالى:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا "ريال مدريد".

الدفاع: كانسيلو "مانشستر سيتي"، ديفيد ألابا "ريال مدريد"، فان دايك وألكسندر أرنولد "ليفربول".

الوسط: لوكا مودريتش "ريال مدريد" ، رودرى وكيفن دى بروين "مانشستر سيتي".

الهجوم: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما "ريال مدريد" ، محمد صلاح "ليفربول".

تشكيل الموسم من صحيفة ماركا