محافظ أسوان: ثورة 30 يونيو حققت مكتسبات للدولة وللمواطن

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن ثورة 30 يونيو حققت مكتسبات عظيمة للدولة وللمواطن المصرى، وهى إحدى المكتسبات المهمة والمحطات الفارقة فى التاريخ الحديث تجلت فيها كل مظاهر الإرادة ووحدة الشعب المصرى بجميع فئاته.





وأوضح المحافظ -فى بيان اليوم الخميس- أن ملامح الإنجازات عملت على مد شرايين التنمية من المحاور والطرق والكبارى، وأيضا مشروعات تحيا مصر، ومشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة إحلال وتجديد سيارات السرفيس والحنطور والتوك توك ومشروع التحول الرقمى ووضع خريطة مستقبلية طموحة للاستثمار تتوافق مع المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية التى تتمتع بها زهرة الجنوب.

وأشار إلى أن المسئولين يسابقون الزمن لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى، وأن التطوير والتجميل لن يقتصر على المرحلة الأولى بواجهة المدينة "حديقة الشهداء.. درة النيل، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم بطول 2400 متر" بل يجرى العمل فى المرحلة الثانية التى تضم ممشى مصر ضمن أكبر مشروع لتطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بطول 4 كم، وأيضا كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم، بالتزامن مع امتداد عجلة العمل إلى المحاور الطولية والعرضية، وكذا الشوارع الداخلية والفرعية بوسط المدينة.

ولفت إلى أن من مكتسبات 30 يونيو دفع دوران عجلة العمل للعديد من المشروعات المتعثرة والمعطلة لأكثر من 12 عاما مثل مشروع الإسكان المتميز الذى استفاد منه أكثر من 3 آلاف أسرة بإنشاء حى اللوتس، وبالنسبة لمشروعات الإسكان الأخرى المتعثرة منذ عام 2008 فقد تم وضع الحلول السريعة لها فى جبل الزلط بكوم أمبو والطويسة بدراو وأبو خليفة بإدفو بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأوضح أن مسئولى المحافظة تسابق الزمن للإسراع فى إنهاء المشروعات التى تحقق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين حيث أنه تم إنهاء 12 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر بنسبة 100 % من إجمالى 14 مشروعا من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والنبية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعما من صندوق تحيا مصر و323.9 مليون جنيه دعما من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضا 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقال إنه فيما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة" فقد حققت الرؤية الثاقبة والإصرار والعزيمة التى تتحلى بها القيادة السياسية حيث شهدت المحافظة تنفيذ المشروعات المدرجة بالمبادرة سواء فى مرحلتها الأولى بقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1087 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 21.8 مليار جنيه، أو للمشروعات المدرجة ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها بالمرحلتين إلى 2016 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وأضاف أنه فى إطار سعى الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية، يجرى تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 11،7 مليار جنية منها 9.2 مليار جنيه للإنشاءات، و2،5 مليار جنية للتجهيزات الطبية والغير طبية،وهو الذى يتواكب مع إنشاء وتجديد العديد من الصروح الطبية الأخرى مثل التوسعات الجارية بمستشفى أسوان الجامعى.

وأكد عطية أن المحافظة قامت بخطوات سريعة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية، ولذا تم تنفيذ مشروع التحول الرقمى بمبنى المحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه، ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين من خلال تطبيقات مستحدثة، كما أن المركز مربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها لأدائها فى أسرع وقت وللحد من الفساد الإدارى.