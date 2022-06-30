وزير التنمية المحلية يوقع اتفاقية تنظيم مصر للدورة 12 للمنتدى الحضرى

جدة - نرمين السيد - وقع وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، وميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على الاتفاقية الرسمية الخاصة بتنظيم واستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر بمدينة القاهرة عام 2024.





وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أن التوقيع تم خلال الجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى "WUF11" فى دورته الحادية عشرة الذى ينعقد فى مدينة (كاتوفيتشى) بدولة بولندا، تحت عنوان "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضرى أفضل"، بحضور ماتيوز بورويسكى رئيس وزراء بولندا وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية من الدول العربية والإفريقية.

وشهدت الجلسة -وفق البيان- تسلم وزير التنمية المحلية علم الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى نيابة عن الحكومة المصرية وذلك من ممثلى حكومة بولندا، موجها الدعوة للسادة الوزراء والمشاركين لمواصلة التعاون المثمر مع مصر فى الدورة القادمة للمنتدى الحضرى العالمى.

بدورها، أعلنت ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن استضافة مصر للدورة القادمة للمنتدى فى 2024، معربة عن تطلعها لتنظيم جيد للمنتدى القادم وعلى ثقة الأمم المتحدة فى قدرة مصر على حسن الاستضافة والتنظيم.

وأشارت إلى تقديم كل الدعم اللازم والتعاون والتنسيق الجيد مع الحكومة المصرية للخروج بالدورة القادمة فى أفضل صورة ممكنة.