سفير مصر لدى غينيا الاستوائية يبحث مع وزيرة الزراعة التعاون المشترك

وبحث الجانبان المبادرات المطروحة ومجالات التعاون المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية للتعاون بين البلدين فى مجالات الدعم الفنى الزراعى والتصنيع الزراعى والاستصلاح الزراعى وتوسيع الرقعة الزراعية والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى.
ومن جانبها، أشادت الوزيرة بالتجربة المصرية فى مجال توسيع الرقعة الزراعية وانتهاج نظم زراعية حديثة لزيادة الإنتاجية، مؤكدة رغبة غينيا الاستوائية فى الاستفادة من الإمكانيات المصرية فى المجالات الزراعية، خاصةً فى ظل ما تمر به دول العالم حالياً من نقص فى السلع الغذائية وارتفاع الأسعار، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات ثنائية بين البلدين فى تلك المجالات.كما أثنت على المنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة من الجانب المصرى إلى المتدربين من غينيا الاستوائية فى العديد من مجالات الزراعة والرى والبيئة وتغير المناخ والصناعات الغذائية والثروة السمكية، مشيرةً إلى أن تلك المنح ساهمت بشكل كبير فى رفع كفاءة العاملين فى وزارة الزراعة فى غينيا الاستوائية وتطوير أساليب العمل بها. كما أكدت الوزيرة على مساندة غينيا الاستوائية لكافة الجهود المصرية التى تصب فى صالح دول القارة الافريقية المتعلقة بالنتائج المرجو تحقيقها خلال مؤتمر المناخ، خاصة المتعلقة بقضايا تمويل التكيف والتغيرات المناخية.
كما استعرض السفير المصرى التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكداً على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات الى مرحلة التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات لتنفيذ أهداف إتفاقية باريس وضرورة دعم جهود الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ والخروج بنتائج ملموسة لمواجهة التحديات التى تشهدها القارة الأفريقية، حيث تعد من أكثر القارات تأثراً بالتغيرات المناخية.
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