غدا.. فصل الكهرباء بمدينة المنصورة لأعمال الصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة كهرباء الدقهلية، قطع الكهرباء غدا الجمعة، من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء المختلط.





وأوضحت الشركة - فى بيان اليوم الخميس - أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربى والتى يتم فصل الكهرباء عنها هى" شارع المختلط وشارع الدراسات والمعهد الدينى ومنطقة النيابة الادارية والمحكمة الكلية والابتدائية ومنطقة ومستشفى الشبان المسلمين ومحطة الصرف الصحى بعزبة عقل وشارع ميت حدر وبنك القاهرة وجزء من توريل القديمة وخلف مديرية الأمن القديمة وخلف بنك القاهرة وجزء من كفر البدماص ومنطقة السوق بالكفر وخلف عوض الله وجزء من شارع الأتوبيس القديم". وأهابت الشركة بقاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وجميع المصالح والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.

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