مسؤول بالخارجية: ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ وهوية الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - وصف الوزير المفوض مدير شؤون الفرانكوفونية بوزارة الخارجية خالد عارف، ثورة 30 يونيو بـ"العلامة الفارقة فى تاريخ مصر وهويتها ودورها على الساحة الإقليمية والدولية"، بعدما أنهت حكم جماعة الإخوان وما واكبه ذلك من حالة فوضى وعدم الاستقرار.





وقال عارف - خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من شباب الدبلوماسيين الفرانكفون والتى شارك فى فعالياتها 84 دبلوماسيا من 34 دولة عضو بالمنظمة الدولية للفرانكفونية، تزامنا مع الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو - إن مصر حققت تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادى والأمنى وفى مكافحة الارهاب، وتنفذ منذ 2014 خطة طموحة لإقامة العشرات من المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، كما افتتحت قناة السويس الجديدة فى 2016 ما زاد من إمكانات هذا المرفق الملاحى الحيوى والعالمى.

من ناحية أخرى، أشار عارف إلى اعتزاز مصر باستضافة الطلبة الوافدين من البلدان الفرنكوفونية بجامعة سنجور الكائنة فى مدينة الإسكندرية التاريخية ومنارتها التى تعد من عجائب الدنيا السبع.

ونوه إلى الأهمية التى توليها الدولة لدور هذا الصرح الجامعى كواحد من المؤسسات الرئيسية الأربعة المعنية بالفرنكوفونية والذى سيتم افتتاح مقر جديد له قريبا بمدينة برج العرب.

يذكر أن الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية للتنمية الإفريقية أو جامعة سنجور افتتحت رسميا عام 1990 بالإسكندرية بموجب اتفاقية بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولة للناطقين بالفرنسية بهدف خدمة قضايا التنمية فى إفريقيا وتدريب الكوادر الإفريقية.

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الأديب والرئيس السنغالى الأسبق ليوبولد سنجور.