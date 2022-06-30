البيئة تتابع شكاوى انبعاث روائح بترولية ليلا بمسطرد

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور، قام جهاز شئون البيئة بالدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط للتمركز فى نطاق منطقة مسطرد الكائن بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية لمتابعة الوضع البيئى ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

كما تم الدفع بمجموعة عمل من التفتيش المركزى التابع للوزارة لمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الشركات الكائنة بالمنطقة، وإجراء القياسات اللازمة لبيان مدى التوافق البيئى لتلك الشركات.

وأوضحت وزارة البيئة - فى بيان لها اليوم - أنه تم دراسة الوضع بالمنطقة بجانب الإجراءات والقياسات التى أجرتها الوزارة، حيث تلاحظ ارتفاع الكثافات المرورية على مدار الأيام الماضية والتى تزداد مساء بالمنطقة، كما يتزامن ذلك مع انخفاض معدل سرعة الرياح والتى تصل إلى مرحلة السكون فى بعض الفترات مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يساعد على تركز الملوثات والإحساس بها فى بعض المناطق أثناء فترات الليل.

وأشارت الوزارة إلى أن شركتى تكرير البترول الكائنتين بالمنطقة مرتبطتان بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بالوزارة، حيث يتم متابعة انبعاثات عدد لا يقل عن خمسة عشر مدخنة بشكل لحظى لمتابعة مدى الالتزام البيئى.

ودعت وزارة البيئة المواطنين لمتابعة موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت للتعرف على التنبؤات المتوقعة لحالة الطقس لمدة ثلاثة أيام والتى توضح تشتت الملوثات من عدمه.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بالمساهمة فى التخفيف من حدة الملوثات والضغوط الحادثة خلال تلك الفترة عن طريق التقليل من استخدام وسائل المواصلات الخاصة والتوجه نحو استخدام المواصلات العامة.