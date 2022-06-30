مدبولى يصل القاهرة عائدا من الجزائر بعد ترؤسه اللجنة العليا المشتركة

جدة - نرمين السيد - وكان الوزير الأول الجزائرى أيمن بن عبد الرحمان فى وداع الدكتور مصطفى مدبولى، بمطار هوارى بومدين، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين فى ختام زيارته التى ترأس خلالها، ونظيره الجزائرى، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما شارك بصحبة الوزير الأول الجزائرى فى افتتاح المنتدى الاقتصادى المصرى الجزائرى المشترك.

وشهدت الزيارة كذلك توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين.