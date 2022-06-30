أسيوط تعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر يوليو

وأوضح سعد - فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن هذه القوافل تأتى فى إطار تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالى للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادى وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.
وأضاف المحافظ أن القوافل الطبية لشهر يوليو تبدأ عملها من يوم 2 إلى 31 يوليو ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية، حيث تبدأ يومى السبت والأحد 2 و3 يوليو بقرية المعابدة بمركز أبنوب تنتقل بعدها لقرية القداديح بذات المركز يومى الثلاثاء والأربعاء 5 و6 يوليو ثم يومى السبت والأحد يومى 16 و17 يوليو بقرية جحدم بمركز بمنفلوط ويومى الثلاثاء والأربعاء 19 و20 يوليو بقرية العزية بذات المركز ثم تنتقل القافلة يومى السبت والأحد 23 و24 يوليو بقرية نجع خضير بمركز ديروط وبعدها تتوجه يومى الاثنين والثلاثاء 25 و26 يوليو لقرية بنى غالب بمركز أسيوط ثم يومى الأربعاء والخميس 27 و28 يوليو بقرية العوامر بمركز أبنوب وتنهى القوافل أعمالها يومى السبت والأحد 30 و31 يوليو بقرية الزرابى بمركز أبوتيج.
وعلى صعيد آخر - اعتمد محافظ أسيوط، 247 قرار تجديد واستمرار ندب لمعلمين وإداريين من العاملين بمديرية التربية والتعليم، والموافقة على 64 طلب إجازات متنوعة بالإضافة إلى اعتماد قرارات بعض الحالات الإنسانية وذوى الهمم مراعاة للبعد الإنسانى لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة؛ تسهيلا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات.
وأشار إلى أنه تم اعتماد 120 قرار استمرار ندب معلمين بعد العام الرابع بمديرية التربية والتعليم لحين انتهاء اجراءات النقل بالإضافة لاعتماد 83 قرار تجديد ندب معلمين واعتماد 42 قرار استمرار ندب للعام الرابع لإداريين لحين انتهاء إجراءات النقل.
كما تمت الموافقة على 64 طلب إجازة متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة تمثلت فى إجازة "بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج وغيرها" والتى تم عرضها على المحافظ بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوى الهمم ولأصحاب الدواعى الأمنية والظروف الإنسانية.
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